Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a "S-400" önerisi, Putin ile diplomasi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 krizi konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyi anlatarak detayları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de paylaştığını belirtti.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun "Trump’a ortak komisyon teklif ettim, Putin’le de paylaştım" başlıklı haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı akşamı yapılan MYK toplantısında Trump ve Putin’le yaptığı telefon görüşmeleri hakkında kurmaylarına bilgi verdi.

Ortak komisyon kurulması önerisi

Erdoğan, Trump’a, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemine ilişkin içinde NATO’dan bir temsilcinin de bulanacağı ortak bir komisyon kurulması önerisini yaptığını anlattı. AK Parti kaynakları, Trump’ın bu öneriye ‘sıcak baktığını’ ancak ABD yönetiminde olumsuz yaklaşan bir yapının bulunduğunu dile getirdi.

Putin ile de paylaştı

MYK toplantısına, Putin’le yaptığı telefon görüşmesinden hemen sonra katılan Erdoğan, Putin’e Trump’la olan görüşmesini ve ABD’ye S-400 savunma sistemi konusundaki ortak komisyon önerisini anlattığını kaydetti.