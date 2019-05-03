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Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'a karşı avantajı kaptı

Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'a karşı avantajı kaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Philadelphia 76ers, sahasında Toronto Raptors'ı 116-95 yenerek seride 2-1 öne geçti.

NBA'e 1 maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final üçüncü maçları tamamlanırken Raptors'ı 116-95 mağlup eden 76ers, seride avantajı kaptı. Joel Embiid'in 33 sayı, 10 ribauntla galibiyette önemli rol oynadığı mücadelede, Jimmy Butler 22, J.J. Redick 15 sayı kaydetti.

Konuk takımda ise Kawhi Leonard'ın 33 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı. Pascal Siakam 20,  Danny Green 13 sayıyla oynadı. 

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