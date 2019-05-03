Nisan ayı enflasyonu! İşte detaylar...

Nisan ayında enflasyon yüzde 1,69 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 19,50 oldu.

Aylık ÜFE yüzde 2,98 yıllık ÜFE yüzde 19, 50 oldu. Beklenti aylık yüzde 2,3 ve yıllık yüzde 20,2 şeklindeydi. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise beklentinin üzerinde aylık yüzde 2,98, yıllık ise yüzde 30,12 arttı.

Nisan ayında endekste yer alan gruplar

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 5,36, ev eşyasında yüzde 2,65, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,94 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,40 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,30 ile haberleşme oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda yüzde 0,30 oranında düşüş gerçekleşti.

En fazla artış alkolsüz içecekler gurubu

Yıllık en fazla artış yüzde 31,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 27,64, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27,47, sağlık yüzde 19,75 ve lokanta ve oteller yüzde 19,58 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 1,45 arttı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,48 artış gerçekleşti.

Endekste kapsanan 418 madde

Nisan 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 294 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 82 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.