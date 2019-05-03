Ankara'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

ANKARA FETÖ operasyonlarıyla ilgili son dakika gelişmeler var. Ankara'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 62'si görevde 82 astsubay için gözaltı kararı verildi. Deniz Kuvvetleri'nde ise 17 gözaltı var.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Deniz Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında yakalama kararı verilen 14'ü aktif görevde 29 askerden 17'si gözaltına alındı.

Biri albay, diğerleri astsubay

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, biri albay, diğerleri astsubay rütbesinde olmak üzere 29 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyonu KOM gerçekleştirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlılardan 14'ünün görevde olduğu, diğerleri hakkında FETÖ soruşturmaları nedeniyle idari işlem uygulandığı öğrenildi.