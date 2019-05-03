İran sınırında büyük şok! Van'da 6 erkek cesedi bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Başkale'de kırsal kesiminde 6 erkek cesedi bulundu. 6 cesedin, kışın İran sınırından geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu belirlendi.
İran sınırındaki Gelenler Mahallesi kırsalında bir erkek cesedi gören çobanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler, olay yerinde yakınlarında yaptıkları araştırmalar sonucunda, Sultan çayır dere yatağının farklı bölgelerinde 5 erkek cesedi daha buldu.
Karların erimeye başlamasıyla ortaya çıktığı belirlenen 6 cesedin, kışın sınırdan geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu öğrenildi.
Savcılıkça yapılan işlemlerin ardından cesetler, otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.