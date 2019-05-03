Pendik Vala Gedik Özel Spor Oyunları'nın 6.sı düzenlendi

İstanbul Gedik Üniversitesi, özel gereksinimli çocuk ve gençlerin spor yolu ile topluma katılımlarını sağlamayı amaçlayan “Aktifiz Toplumun İçindeyiz; Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi” projesi kapsamında Pendik Belediye Başkanlığı ve Pendik Kaymakamlığı işbirliği ile Pendik Vala Gedik Özel Spor Oyunları’nın altıncısını düzenledi.

Dolayoba Spor Kompleksi’nde düzenlenen oyunlar, özel eğitim alanına önemli katkılar sağlayan İstanbul Gedik Üniversitesi, kurucusu Halil Kaya Gedik’in eşi Vala Gedik’e ve oyunların gerçekleştirildiği Pendik İlçesi’ne ithaf ediliyor.

VI. Pendik Vala Gedik Özel Spor Oyunları'nın temelinde her bir çocuğun farklı ancak eşit haklara sahip olduklarına, iş birliği içinde oyun ve spor faaliyetlerine katılabileceklerine ve bu şekilde gelişip güçlenebileceklerine olan inanç yatıyor. Bu inançla düzenlenen oyunlarda özel gereksinimli çocuk ve gençler akranlarıyla bir araya gelerek atletizm, bocce, basketbol, voleybol, futbol, jimnastik, badminton gibi spor dallarında yarıştı. Bir spor branşına katılmak için henüz hazır olmayan çocuklar ise eğlenceli fiziksel aktivite parkurlarında becerilerini sergilediler. Sporcuların yarışmalar arasındaki molalarda eğlenmeleri için de müzik ve dans etkinliklerine yer verildi.

“Farklıyız ama eşitiz birlikte daha güçlüyüz”

Oyunlara, “Farklıyız ama eşitiz birlikte daha güçlüyüz” cümlesinden hareketle çalışmalarını yürüten “Aktifiz Toplumun İçindeyiz” projesi yararlanıcılarının yanı sıra, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinden, Özel eğitim sınıflarından ve Özel eğitim okullarından 250 özel sporcu, ilk, orta ve liselerden 300 öğrenci ile birlikte katıldı. Oyunlarda İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden 100 öğrenci gönüllü olarak görev aldı. Oyunlar boyunca Dentgroup tarafından tüm sporcuların diş taramaları yapıldı ve diş sağlığı eğitimi verildi.