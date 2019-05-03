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İşte Nisan ayı zam şampiyonu!

İşte Nisan ayı zam şampiyonu!

Tüketici fiyatları bazında Nisan'da en yüksek fiyat artışı yüzde 31,90 ile limonda görüldü.

Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 48,20 ile patlıcan geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında limonu, yüzde 31,55 ile kuru soğan, yüzde 26,69 ile havuç izledi.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler

Nisan'da fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 23,74 ile kadın ceketi, yüzde 23,17 ile patates, yüzde 22,27 ile erkek gömleği, yüzde 21,10 ile domates, yüzde 19,70 ile kadın gömleği, yüzde 19,64 ile etek ve yüzde 17,01 ile erkek ceketi yer aldı.

En çok patlıcan ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 48,20 ile patlıcanda gerçekleşti. Bunu yüzde 31,51 ile taze fasulye, yüzde 27,34 ile çarliston biber, yüzde 25,85 ile salatalık, yüzde 25,28 ile sivri biber, yüzde 20,57 ile kabak ve yüzde 10,39 ile marul izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, nisanda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

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