HABER /  GÜNCEL

MSB duyurdu K. Irak'a hava harekatı: Teröristlere büyük darbe

MSB duyurdu K. Irak'a hava harekatı: Teröristlere büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Soner Yalçın'ın Erdoğan yazısı konuşuluyor safını seç
Soner Yalçın'ın Erdoğan yazısı konuşuluyor safını seç
Başsavcılık'tan sandık kurulları soruşturmasına yönelik açıklama
Başsavcılık'tan sandık kurulları soruşturmasına yönelik açıklama
Erzurum Bingöl Erzincan'da sel felaketi!
Erzurum Bingöl Erzincan'da sel felaketi!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklamalar
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok çarpıcı açıklamalar!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok çarpıcı açıklamalar!
Diyarbakır'da herkesin gözü önünde yaşanan utandıran görüntü anbean kamerada!
Diyarbakır'da herkesin gözü önünde yaşanan utandıran görüntü anbean kamerada!
ÖNCEKİ HABERLER
Nicolas Maduro'dan darbecilere: Kesilmesi gereken kafaları keseceğiz!
Nicolas Maduro'dan darbecilere: Kesilmesi gereken kafaları keseceğiz!
Pendik Vala Gedik Özel Spor Oyunları'nın 6.sı düzenlendi
Pendik Vala Gedik Özel Spor Oyunları'nın 6.sı düzenlendi
Gönderileriniz PTT Kargo ile her yere zamanında
Gönderileriniz PTT Kargo ile her yere zamanında
Erdoğan'ın eski metin yazarı "Pelikan'a" ateş püskürdü: Derhal tasfiye dilmeli
Erdoğan'ın eski metin yazarı "Pelikan'a" ateş püskürdü: Derhal tasfiye dilmeli
Çorum polisi FETÖ’nün yeni haberleşme yöntemini deşifre etti
Çorum polisi FETÖ’nün yeni haberleşme yöntemini deşifre etti
Konya eski milletvekili Faruk Bal'ın acı günü
Konya eski milletvekili Faruk Bal'ın acı günü
OHAL İnceleme Komisyonu başvurularının 70 bini sonuçlandırıldı
OHAL İnceleme Komisyonu başvurularının 70 bini sonuçlandırıldı
Bizim Hikaye 68. bölüm 2. fragmanı
Bizim Hikaye 68. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar