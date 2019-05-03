MSB duyurdu K. Irak'a hava harekatı: Teröristlere büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.