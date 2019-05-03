Başsavcılık'tan sandık kurulları soruşturmasına yönelik açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı: (sandık kurullarına yönelik soruşturma) Başlatılan soruşturmalar, ihbara konu olayların gerçekliğini ortaya çıkarmaya özgü olarak ve kanunlarla Cumhuriyet Başsavcılığımıza tanınan delil toplama yetkileri usulünce kullanılmak suretiyle yürütülmektedir.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul seçimlerinde sandık kurullarına yönelik soruşturma hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Başlatılan soruşturmalar, ihbara konu olayların gerçekliğini ortaya çıkarmaya özgü olarak ve kanunlarla Cumhuriyet Başsavcılığımıza tanınan delil toplama yetkileri usulünce kullanılmak suretiyle yürütülmektedir.