Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "YPG'nin sınırdan en az 30-40 kilometre güneye götürülmesini istedik" açıklaması yaptı.

IDEF 2019 Savunma Sanayii Fuarı'nda NTV'nin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan S-400 ve F-35 gerilimi, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye ziyareti, Suriye'de güvenli bölge planı ve terörle mücadele başlıklarında önemli mesajlar verdi.

Hulusi Akar, "Jeffrey'e zaman kaybının teröriste fırsat verdiğini söyledim" diye konuştu.

"Burada faaliyet gösterecek tek yetkili kuvvet TSK'dır" diyen Akar, "Herhangi bir ülke istiyor diye ortaklıktan çıkmak adil değil" dedi.

Hulusi Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Suriye'de güvenli bölge planı

Büyükelçi Sayın Jeffrey nezaket göstererek İstanbul'a geldi. Burada çok yararlı, olumlu bir görüşme yaptık. Bütün görüşlerimizi, tezlerimizi, tekliflerimizi, taleplerimizi açık şekilde masaya koyduk, kendileri de bunu büyük anlayışla dinlediler. Daha önceki görüşmelerimizde ortaya koyduğumuz görüşlerimizi tekrarlamakla birlikte bizim görüşlerimize Jeffrey ve heyetinin yaklaştığını görmekten de son derece mutlu oldum"

"30-40 kilometre YPG istemiyoruz"

Teröristlerin model uçaklara patlayıcı yerleştirerek saldırılar gerçekleştirebildiğine dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:

30-40 kilometrede terör örgütü PKK/YPG'nin herhangi bir unsurunun olmamasını talep ediyoruz. Bu konuda başlangıçtan itibaren ABD'nin bazı tutumu var. Bu tutumda bazı esneklikler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim görüşlerimize yaklaştıklarını da memnuniyetle müşahade ediyoruz.

''Jeffrey'e zaman kaybının teröriste fırsat verdiğini ifade ettim''

Ayrıca bu görüşmelerin faydalı olduğu kanaatinde olmakla beraber aynı zamanda dostlarımıza, Sayın Jeffrey'e bir kez daha ciddi şekilde zaman kaybettiğimizi, dolayısıyla bu zaman kaybının bir anlamda teröristlere imkan, fırsat verdiğini, bunun da ülkemizin, milletimizin, halkımızın güvenliğini risk altına attığını, bundan bir an önce kurtulmamız gerektiğini kendilerine ifade ettim."

''ABD'ye Fırat'ın doğusunda 'tedbir alınmalı' mesajını ilettik''

Güvenli bölgenin kontrolünün kimde olacağına yönelik soru üzerine Akar, "Güvenli bölgede hiçbir şekilde YPG unsuru olmaması gerekir. Daha önce ABD'liler tarafından bazı koalisyon, Avrupa, NATO ülkelerine kara kuvvetleri unsurları göndermeleri konusunda bir teklif oldu. Bu teklife kimse olumlu yanıt vermedi. Bu nedenle biz diyoruz ki TSK, Türkiye bu manada askeri ile diğer idari, lojistik unsurları ile burada faaliyet göstermeye yeteneği ve durumu müsait olan tek ülke, tek silahlı kuvvetler konumunda. Bu nedenle biz birlikte iş yapmak istediğimizi kendilerine ifade ettik. Bunu yapabileceğimizi söyledik" yanıtını verdi.

''Ortaklıktan çıkarılmamız hukuka uymaz''

F-35 savaş uçağı projesindeki son durum ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin değerlendirmesi ve proje dışına çıkarılma durumunda başka planların olup olmadığının sorulması üzerine Akar, şunları söyledi:

"Biz 9 ülkenin bulunduğu bir ortaklıktan bahsediyoruz. Başlangıçtan itibaren F-35 ile ilgili taahhüt ettiğimiz bütün yükümlülükleri aksaksız, eksiksiz yerine getirmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Bize mali, hukuku, idari bakımdan ne kadar sorumluluk verilmişse bunların hepsini yerine getirmiş bulunuyoruz. Bunu ABD tarafı da diğer ilgili taraflar da beyanlarında ifade ediyorlar. Ayrıca biz ortağız. Bu ortaklıkta 'S-400 alırsanız ortaklıktan çıkarılırsınız' diye bir madde söz konusu değil. Herhangi bir ülkenin, ortaklardan birinin isteği doğrultusunda bizim ortaklıktan çıkarılmamız hakka, adalete, hukuka uygun olmaz. Böyle bir şey söz konusu olmamalı.

"Kasım'da diğer uçakların Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz"

Tabii ki eğer Türkiye bir şekilde bu ortaklıktan çıkarılırsa bunun mali, hukuk ve lojistik bakımından diğer ortaklara getireceği ve onların muhtemelen taşıyamayacağı çok ciddi yükler olacaktır. Bu nedenle bu konuda tarafların çok dikkatli, hassas olması gerektiğini düşünüyorum. Biz bu konudaki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şu ana kadar ki yapılan çalışmalar da yine planlandığı şekilde devam etti. Pilotlarımız, bakım personelimiz ABD'de eğitimlerini sürdürüyor. Şu anda 4 uçak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim edilmiş bulunmakta. Bunlar bizim uçağımız olarak orada eğitimlerde kullanılmakta. Bu faaliyetlerin devamı olarak da Kasım ayında da diğer uçakların Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Malatya'da bu konuda yapılması gereken hazırlıklarımızı yaptık, tesislerimiz, üssümüz hazır, uçaklarımızın gelmesini bekliyoruz."

''F-35'lerle S-400'ler herhangi bir şekilde birbirini etkilemeyecek''

"S-400 hava ve füze savunma sisteminin F-35'lerin güvenliğini tehlikeye atacağı"na yönelik iddialar hatırlatılarak, Türkiye'nin teknik çalışma komisyonu kurulması konusundaki teklifine ilişkin diğerlendirmesi sorulan Akar, "Bizim iddiamız, değerlendirmemiz: F-35'lerle S-400'ler herhangi bir şekilde birbirini etkilemeyecek. Bununla alakalı alınması gereken bütün tedbirleri aldık, almaya da hazırız. Eğer diyoruz, varsa herhangi bir teklifiniz onları da alır onlara göre tedbirlerimizi geliştiririz.

Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi

Hatta bu konuda NATO'da bir çalışma söz konusu olduğunda... Geçenlerde Sayın Genel Sekreter Stoltenberg ile bir telefon görüşmemiz oldu. Gayet yapıcı, olumlu bir yaklaşım içinde olduklarını gördüm" ifadelerini kullandı.

"Rusya ile yaptığımız bir anlaşma var"

"S-400'lerin alınması ve aktif hale getirilmemesi veya başka ülkelere konuşlandırılması"na yönelik iddiaların sorulması üzerine Bakan Akar, "Varsayımları bir tarafa bırakırsak, bizim şu anda Rusya ile yaptığımız bir anlaşma var, o anlaşmanın maddeleri var, o anlaşmanın o maddeleri çerçevesinde biz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" karşılığını verdi.

"Bu teklif daha bize yakın"

Patriot sistemlerinin tedarikine ilişkin son durum sorulan Akar, "En son Mart 2019'da yeni bir teklif verdiler. Bu teklif tabii ki daha önceki tekliflerinden daha olumlu, ılımlı, daha bize yakın. Bu konu Savunma Sanayi Başkanlığımızın başkanlığındaki heyet tarafından ilgili personelin de katılımıyla ayrıntılı bir şekilde incelenmekte, değerlendirilmekte" yanıtını verdi.

''24 Temmuz 2015’ten bugüne 15 bin 70 terörist öldürüldü''

Terörle mücadeledeki son durumun sorulması üzerine Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 15 bin 70 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 7 bin 863'ü yurt dışındaki etkisiz hale getirilen teröristlerin yüzde 50'sini teşkil ediyor" dedi.

16 bin 540 terörist Silahlı Kuvvetler'den ihraç edildi

FETÖ ile mücadele gelinen son durum sorularak, "Artık FETÖ tehdidi TSK açısından tamamen son ermiştir' deme noktasına gelindi mi?" denilmesi üzerine Akar, şöyle konuştu:

"Biz diğer terör örgütlerine olduğu gibi PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ... Tüm terör örgütlerine karşıyız. Bütün terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede FETÖ'yle mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu konuda belirlenmiş olan ilkelerimiz, kriterlerimiz var. Bunu da hukuki, idari anlamda bir şekilde eksiksiz, aksaksız uyguluyoruz. Bugüne kadar toplam 16 bin 540 terörist Silahlı Kuvvetler'den ihraç edilmiş bulunuyor. Bunların dışında 4 bin 850 de geçici uzaklaştırmaya muhatap olan bazı kişiler var. Bunların da işlemleri devam ediyor. Şunu açıklıkla belirtmek istiyorum ki bizim Silahlı Kuvvetler olarak 'bitti' deme şansımız yok. Biz yeni belge, bilgi, veri çıktıkça yargıyla, istihbarat örgütleriyle bunu temas halinde koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Bir diğer önemli husus da Silahlı Kuvvetler bir bütün, Milli Savunma Bakanlığı bir bütün. Burada herhangi bir şekilde farklı kriterler, yaklaşımlar asla söz konusu değil. Milli Savunma, Genelkurmay, Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerimiz benzer kriterler çerçevesinde, aynı hassasiyetle mücadeleyi sürdürüyorlar."