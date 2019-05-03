Erzurum Bingöl Erzincan'da sel felaketi!

Türkiye'de son günlerde sıkça etkisini gösteren sağanak yağışlar Bingöl, Erzurum ve Erzincan'da sele neden oldu. Bingöl'de kız çocuğu sele kapılarak hayatını kaybetti. Erzurum'da ise 9 kişi yaralı kurtuldu. Erzincan'da ise 4 hayvan sel sularından dolayı öldü.

Erzurum'da gün boyu etkili olan yağmur, yaşamı olumsuz etkilerken, Aşkale ilçesine bağlı Tepsicik köyünde Yıldırım kardeşlere ait evin ahır bölümünde meydana gelen göçükte mahsur kalan 9 kişi camdan çıkarılarak kurtarıldı. Büyükbaş hayvanlar ise zarar görmedi.

Aşkale ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki 30 hane ve 120 nüfuslu Tepsicik köyünde Kayhan ve Ömer Yıldırım kardeşlere ait evin ahırla bağlantısını sağlayan bölümü, gün boyu etkili olan yağmur nedeniyle çöktü. Saat 19.00 sıralarında meydana gelen göçükte evlerinde mahsur kalan 9 kişi için jandarma ve AFAD ekipleri alarma geçti. Göçük yaşanan yerde mahsur kalan 9 kişi, olay yerine gelen ekipler tarafından camdan çıkarılarak kurtarıldı. Ahırdaki bulunan 40 büyükbaşın ise zarar görmediği belirtildi.

Tepsicik Köyü Muhtarı Metin Yıldırım, gün boyu etkili olan yağmur sebebiyle kerpiçten yapılmış binanın çöktüğünü, evde bulunanların tahliye edilirken, ahırda bulunan büyükbaş hayvanların ise zarar görmeden çıkarıldığını söyledi.

Bingöl'de 1 çocuk hayatını kaybetti

Bingöl'de derenin taşması sonucu meydana gelen selde sulara kapılan 13 yaşlarındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Ekiplerin sabah devam ettiği arama çalışması ile küçük kızın cansız bedeni bulundu.

Olay, Genç ilçesi Büyükçağ köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere yatağından kardeşleri ile birlikte geçmeye çalışan 13 yaşlarındaki Ceylan Yakti, yoğun yağış nedeniyle derenin taşmasıyla sele kapıldı. Sel sularının götürdüğü kızın bulunması için kardeşleri yardım istedi. Bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gece yarısına kadar süren arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Sabahın erken saatlerinde tekrar aramaya çıkan kurtarma ekipleri saat 7.15 sıralarında küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Olay yerinden alınan cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Meteorolojinin uyarıları sonrası yağış dün Bingöl genelinde etkili olmuş, birçok noktada derelerin taşması sonucu sel meydana gelmişti.

Erzincan'da 4 küçükbaş öldü

Erzincan’da etkili olan sağanak yağış Tercan ilçesinde sele dönüştü. Sel sularına kapılan 4 küçükbaş hayvan öldü.

Erzincan’da etkili olan sağanak yağış bazı ilçelerde sel dönüştü. Tercan ilçesinde sel suları barajı doldurdu. Tercan’ın Gevenlik köyünde sel sularına kapılan Adem Orhan'a ait 4 küçükbaş hayvan öldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu’nun genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrederken rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden orta, akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa.) eseceği tahmin ediliyor.