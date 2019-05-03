HABER /  DÜNYA

Nicolas Maduro'dan darbecilere: Kesilmesi gereken kafaları keseceğiz!

Nicolas Maduro'dan darbecilere: Kesilmesi gereken kafaları keseceğiz!

Darbe girişimiyle gündeme gelen Venezuela'dan sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro,"İnsanlara saygı duyması için birilerinin kafasının kesilmesi gerekiyorsa keseceğiz" açıklamasında bulundu.

Venezuela lideri Nicolas Maduro darbecilere karşı tutumunu sertleştirdi. Maduro, "İnsanlara saygı duyması için birilerinin kafasının kesilmesi gerekiyorsa keseceğiz" diyerek çok sert bir çıkış yaptı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro gençlerle bir araya gelirken Büyük Gençlik Misyonu sırasında çok sert bir konuşma yaptı. Gençlerin kendisine olan desteğiyle Maduro, “İnsanları dinlemek istemeyen birçok kamu görevlisi var. Sağırlık yaşıyorlar. Sadece sağır değil aynı zamanda çılgınlar. İnsanlarımıza saygı duymayı öğrenmeleri için kesmemiz gereken kişilerin kafasını keseceğiz" dedi.

Kendisine darbe vurmaya çalıştıklarında bu kişilerle yüzleştiğini açıklayan Maduro, "Ama umurumda değil. Benim için asıl önemli olan halkın mutluluğu" ifadelerini kullandı.

Darbe girişimine bir kez daha meydan okudu

Kendisine karşı bir darbe girişimine bir kez daha meydan okuyan Maduro, ek olarak "Gringo imparatorluğunun yaptırımlarıyla karşı karşıyayız" iddiasında bulundu. Yanlış yaptığı birçok şey olduğunu kabul eden ve düzeltilmeleri gerektiğini itiraf eden Maduro, "Değiştirilmesi gereken birçok şey var. Bunun için gençliğin desteğine, işçi sınıfının desteğine ihtiyacım var” dedi.

Maaş zammı istemiyorum yemek istemiyorum

Kendisine darbe yapmaya çalışan muhaliflerle alay eden Maduro, “Ocak ayından beri sağa doğru yürüyüp bağırıyorlar. Maaş zammı istemiyorum, yemek istemiyorum, istediğim şey Nicolas’ın ayrılması" diyerek açıklamasını detaylandırdı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erzurum Bingöl Erzincan'da sel felaketi!
Erzurum Bingöl Erzincan'da sel felaketi!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklamalar
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok çarpıcı açıklamalar!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok çarpıcı açıklamalar!
Diyarbakır'da herkesin gözü önünde yaşanan utandıran görüntü anbean kamerada!
Diyarbakır'da herkesin gözü önünde yaşanan utandıran görüntü anbean kamerada!
Erdoğan'ın eski metin yazarı "Pelikan'a" ateş püskürdü: Derhal tasfiye dilmeli
Erdoğan'ın eski metin yazarı "Pelikan'a" ateş püskürdü: Derhal tasfiye dilmeli
Çorum polisi FETÖ’nün yeni haberleşme yöntemini deşifre etti
Çorum polisi FETÖ’nün yeni haberleşme yöntemini deşifre etti
ÖNCEKİ HABERLER
Pendik Vala Gedik Özel Spor Oyunları'nın 6.sı düzenlendi
Pendik Vala Gedik Özel Spor Oyunları'nın 6.sı düzenlendi
OHAL İnceleme Komisyonu başvurularının 70 bini sonuçlandırıldı
OHAL İnceleme Komisyonu başvurularının 70 bini sonuçlandırıldı
Engelli maaş ödemesi mayıs ayında ne zaman?
Engelli maaş ödemesi mayıs ayında ne zaman?
İşte Nisan ayı zam şampiyonu!
İşte Nisan ayı zam şampiyonu!
Ankara'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Ankara'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Temel Karamollaoğlu Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti
Temel Karamollaoğlu Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti
İran sınırında büyük şok! Van'da 6 erkek cesedi bulundu
İran sınırında büyük şok! Van'da 6 erkek cesedi bulundu
65 yaş maaşı ne zaman yatacak mayıs ayı yaşlılık maaşı ödemesi
65 yaş maaşı ne zaman yatacak mayıs ayı yaşlılık maaşı ödemesi
Yorumlar