Soner Yalçın'ın Erdoğan yazısı konuşuluyor safını seç

Venezuela'daki darbe girişimi ile 15 Temmuz darbe girişimi arasındaki benzerliklere değinen Sözcü yazarı Soner Yalçın, ABD tehdidine karşı Erdoğan'ın yanında saf tutmaya çağırarak, "Söz konusu olan vatansa, emperyalizme karşı ittifak yapmak yurtseverlik görevidir." dedi.

Venezuela'daki başarısız darbe girişimiyle ilgili Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın yazısı sosyal medyayı salladı. Muhalif kimliğiyle bilinen Yalçın, ABD'ye karşı herkesi birlik olmaya çağırdı

Yalçın, Venezuela'daki kalkışma ile 15 Temmuz arasındaki müthiş benzerlikleri "Uyanık ol" başlıklı köşesinde anlattı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Maduro için "Hazırlattığı uçak ile Küba'ya kaçacaktı" iddiasını hatırlatan Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan için de 15 Temmuz'da "Uçağıyla Almanya'ya kaçtı." iddiasının ortaya atıldığına dikkat çekti.

Bağdadi'nin Türkiye vilayeti dosyası ABD, Suriye haritası için diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdığı şu günlerde, IŞİD lideri El Bağdadi ortaya çıkarıldı. Eline de, “Türkiye Vilayeti” yazan dosya verilip, fotoğraf çektirildi. (ABD'nin “kiralık ordusu” Blackwater sahibi -D. Trump'ın büyük destekçisi- Erik Prince de sahneye çıkarıldı: “Venezuela'ya biz girelim” dedi.)

Dünyadaki bu saflaşmada yerinizi seçmek zorundasınız!

"Sadece Venezuela, İran değil; Irak ve Libya'yı da ele geçirip Saddam ve Kaddafi'yi öldüren ABD emperyalizmi karşısında nasıl tavır almalıyız?" diye soran yazar, daha sonra yazısına böyle devam etti:

"Dün… “Diktatör Saddam ve Kaddafi'den bize ne” dediniz. Bugün…

– “Dinci İran'dan bize ne” mi diyeceksiniz?

– “Marksist Venezuela'dan bize ne” mi diyeceksiniz? Ya da…

– “Diktatör Erdoğan'dan bize ne” mi diyeceksiniz?

Yoksa… Ülkelerin bağımsızlığını mı savunacaksınız? Evet. Dünyadaki bu saflaşmada yerinizi seçmek zorundasınız! Kısır günlük siyasetin peşine takılıp ona buna laf yetiştirmek politika yapmak değildir!

Kuşkusuz bu iktidarların her yaptığını onaylamanız anlamına gelmez. Kuşkusuz bu iktidarları eleştirmeyeceğiniz anlamına gelmez. Ama. Söz konusu olan vatansa, emperyalizme karşı ittifak yapmak yurtseverlik görevidir. İttifak, aynı partide olmak demek değildir. İttifak, ortak faydada buluşmaktır."

Soner Yalçın'ın yazısının tamamı