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Kalp krizi geçiren öğretmen Elçin Öztürk hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren öğretmen Elçin Öztürk hayatını kaybetti

Sakarya'da acı bir olay yaşandı. Öğretmen olarak görev yapan 39 yaşındaki Elçin Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beşköprü Hacı Emine Oba İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Elçin Öztürk'ün, bugün saat 06.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği bildirildi. Açıklamada, Öztürk'ün ani ölümünün, okulu, çevresi ve eğitim camiasında büyük üzüntüye yol açtığı vurgulandı.

16 yıllık öğretmen Öztürk'ün 2007 yılından bu yana Hacı Emine Oba İlkokulunda görev yaptığı ifade edilen açıklamada, eşi Metin Öztürk'ün de Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görevini sürdürdüğü kaydedildi. 

Açıklamada, evli ve iki kız çocuğu annesi olan Öztürk'ün cenazesinin yarın Bahçelievler Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği belirtildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, eğitim camiasının neferlerinden Elçin öğretmenin vefatından büyük üzüntü duyduğunu aktararak, "Bu sabah her zaman olduğu gibi öğrencilerine ve okuluna gitmek üzere hazırlık yaparken ani kalp krizi sonucu hayatını kaybeden meslektaşımız Elçin Öztürk'e Allah'tan rahmet, öğretmen eşi, çocukları, ailesi, öğrencileri, öğretmen arkadaşları ve tüm Milli Eğitim camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

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