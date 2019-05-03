HABER /  GÜNCEL

Tartışmalı isim Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Tartışmalı isim Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri bakanlığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlattı.

Bolu Belediyesi’nde Suriyelilere yapılan yardımın kesilmesi ile ilgili Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı.

Kılıçdaroğlu'na saldırı 

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı ile ilgili, sopa dağıtıldığı ve taş toplandığı gibi iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada, o gün Çubuk’ta Kılıçdaroğlu’nun yakın korumalığını yapanların, koruma görevinin usulü ve tekniğine uygun davranıp davranmadığının soruşturulduğu ifade edildi.

HDP'nin eşbaşkanlık uygulaması

Bakanlığın açıklamasında HDP’li belediyelerdeki ‘eşbaşkanlık’ ile ilgili, “Bu uygulama hukuka aykırıdır. Belediyelerle ilgili mevzuatta eşbaşkanlığa ilişkin bir düzenleme bulunmuyor.” denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Berat Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması!
Berat Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması!
MSB duyurdu K. Irak'a hava harekatı: Teröristlere büyük darbe
MSB duyurdu K. Irak'a hava harekatı: Teröristlere büyük darbe
Soner Yalçın'ın Erdoğan yazısı konuşuluyor safını seç
Soner Yalçın'ın Erdoğan yazısı konuşuluyor safını seç
Başsavcılık'tan sandık kurulları soruşturmasına yönelik açıklama
Başsavcılık'tan sandık kurulları soruşturmasına yönelik açıklama
Erzurum Bingöl Erzincan'da sel felaketi!
Erzurum Bingöl Erzincan'da sel felaketi!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
Nicolas Maduro'dan darbecilere: Kesilmesi gereken kafaları keseceğiz!
Nicolas Maduro'dan darbecilere: Kesilmesi gereken kafaları keseceğiz!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok çarpıcı açıklamalar!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok çarpıcı açıklamalar!
Savaşçı 73. bölüm fragmanı
Savaşçı 73. bölüm fragmanı
Diyarbakır'da herkesin gözü önünde yaşanan utandıran görüntü anbean kamerada!
Diyarbakır'da herkesin gözü önünde yaşanan utandıran görüntü anbean kamerada!
Pendik Vala Gedik Özel Spor Oyunları'nın 6.sı düzenlendi
Pendik Vala Gedik Özel Spor Oyunları'nın 6.sı düzenlendi
Konya eski milletvekili Faruk Bal'ın acı günü
Konya eski milletvekili Faruk Bal'ın acı günü
Erdoğan'ın eski metin yazarı "Pelikan'a" ateş püskürdü: Derhal tasfiye dilmeli
Erdoğan'ın eski metin yazarı "Pelikan'a" ateş püskürdü: Derhal tasfiye dilmeli
Engelli maaş ödemesi mayıs ayında ne zaman?
Engelli maaş ödemesi mayıs ayında ne zaman?
Yorumlar 1 yorum