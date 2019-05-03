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Berat Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması!

Berat Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması!

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir son dakik açıklaması geldi.

Albayrak, bugün açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Yıllık enflasyon yüzde 19,71’den 19,50’ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53’ten 16,30’a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor."

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