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HABER /  POLİTİKA

Hakan Fidan'dan Hamas ile 'ateşkes' görüşmesi

Hakan Fidan'dan Hamas ile 'ateşkes' görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Bürosu üyeleriyle telefon görüşmesi yaptı. Fidan, Gazze'de sağlanan ateşkesin Filistin halkı için hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye'nin Filistin'e insani yardım ve diğer alanlardaki desteğini sürdüreceğini belirtti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Bürosunun üyeleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hamas ile 'ateşkes' görüşmesi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan görüşmede Gazze'de sağlanan ateşkesin Filistin halkı için hayırlı olmasını diledi.

Bakan Fidan ayrıca, Gazze'ye acilen insani yardım ulaştırılması başta olmak üzere Türkiye'nin, Filistin'e her alandaki desteğinin süreceğini ifade etti.

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