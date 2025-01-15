Hamas'tan Türkiye dahil 5 ülkeye teşekkür

Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşması sonrası Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve diğer destekleyen ülkelere teşekkür etti. Hamas, anlaşmanın, halklarının özgürlüğü için önemli bir adım olduğunu belirterek, bu sürecin Gazze halkının direnişi ve dayanışmasının sonucu olduğunu vurguladı.

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Hamas, "Gazze'de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Hamas'ın açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu ateşkes anlaşması, halkımızın kararlı direnişi ve Gazze'deki kardeşlerimizin 15 aydan fazla süren destansı dayanışmasının bir sonucudur. Anlaşma, düşmanla yürütülen mücadelemizde tarihi bir dönüm noktası olmasının yanı sıra, halkımızın özgürlüğe ulaşma hedefi için atılmış önemli bir adımdır. Sorumluluğumuzun bilinciyle, Siyonist saldırıların son bulması, kanın akmasının durması ve soykırımın engellenmesi amacıyla bu anlaşmayı imzaladık. Gazze'ye destek olan, halkımızla dayanışma gösteren ve onurlu bir duruş sergileyen tüm özgür insanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür mesajı

Öte yandan Hamas'tan yapılan açıklamada, "Gazze'de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz." denildi.