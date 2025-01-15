Twente maçında Beşiktaş taraftarı olacak mı? Açıklandı...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynayacağı maçta taraftarlarının stadyuma alınacağını duyurdu. Kulüp, Enschede Belediyesi ve diğer makamlarla yapılan girişimler sonucunda alınan bu kararın detaylarıyla ilgili bilgilendirmenin yakında paylaşılacağını açıkladı.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Twente’ye konuk olacak Beşiktaş resmi sitesinden siyah-beyazlı taraftara müjdeli haberi verdi.
Siyah-beyazlı ekip resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Hollanda’da oynanacak karşılaşmaya taraftarların alınacağını duyurdu.
İşte o açıklama:
“Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, Futbol A Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente Stadion’da FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına taraftarlarımızın alınmamasına karar vermişti.
Serdal Adalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun taraftarlarımızın FC Twente Stadion tribünlerinde yer alabilmesi için Enschede Belediyesi, Hollanda güvenlik makamları, UEFA ve FC Twente nezdinde yapmış olduğu yoğun girişimler neticesinde Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, taraftarlarımızın stadyuma alınmasına karar vermiştir.
Bilet satışı ve taraftarlarımızın stadyuma ulaşımı konularında detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır.”