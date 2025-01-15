Katar'dan 'Gazze' açıklaması: Bu bir fırsattır

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması sağlandı. Katar Başbakanı Al-Thani, 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek anlaşma kapsamında saldırıların duracağını, insani yardımların sağlanacağını ve esirlerin serbest bırakılacağını duyurdu.

Abone ol

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes anlaşması sağlandı. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ateşkese yönelik yaptığı açıklamada, "İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldı.

Ateşkes 19 Ocak'ta yürürlülükte

Pazar günü 19 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. İlk etapta 42 gün boyunca saldırılar tamamen durdurulmuş olacak. Sınırlara çekilme olacak, esir takası olacak ve bütün insani yardımlar için kapılar açılacak, yardımlar, yakıtlar gidecek.

"Bu bir fırsattır"

İsrail'de esir olan yaşlılar ve çocuklar geri dönecek. Hapishanelerdeki esirler de serbest bırakılacak. Katar olarak biz iki tarafında anlaşmaya uymasını istiyoruz. Mısır ve ABD ile birlikte bu anlaşmaya uyulup uyulmayacağını kontrol edeceğiz. Bölgesel yardımları bekliyoruz. Bizler de elimizden geleni yapacağız. Bizler Katar olarak elimizden geleni yaptık ve geçen Kasım ayından itibaren çalışmalarımız yoğunlaştı. Savaşın durması için elimizden geleni yaptık. Bu bir fırsattır. Şu anda ateşkesin devam etmesi için uluslararası çabaların devam etmesi lazım. Bütün bölgedeki ülkelere teşekkür ediyorum. Destek olan tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Yardımlarımız ulaşmaya devam edecek."