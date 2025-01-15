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Fahrettin Altun'dan dezenformasyonla mücadele mesajı

Fahrettin Altun'dan dezenformasyonla mücadele mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bakanlıkların basın müşavirleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir toplantı gerçekleştirdi. Ulusal ve uluslararası gündem, iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi ve dezenformasyonla mücadele konularının ele alındığını belirten Altun, ülkenin kalkınma başarılarını geniş kitlelere ulaştırma ve bilgi kirliliğine karşı kararlı duruş sergileme hedeflerini vurguladı. Basın müşavirlerine teşekkür eden Altun, iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bakanlıkların basın müşavirleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Altun, ulusal ve uluslararası gündem, kamusal iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyon ve dezenformasyonla mücadele konularını ele aldıklarını belirtti. Ülkenin kalkınma başarılarını geniş kitlelere ulaştırırken bilgi kirliliğine karşı sağlam bir duruş sergileme kararlılığını vurgulayan Altun, toplantıya katılan basın müşavirlerine teşekkür ederek iş birliği mesajı verdi.

Fahrettin Altun, toplantı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bugün bakanlıklarımızın kıymetli basın müşavirleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelerek, ulusal ve uluslararası gündemi, kamusal iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi, kurumlar arasında etkili koordinasyon sağlanması ve dezenformasyonla daha etkin mücadele edilmesi konularını ele aldık. Bir yandan ülkemizin başarı hikayelerini ve kalkınma yolundaki kararlı adımlarını daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam ederken, diğer yandan bilgi kirliliği ve manipülasyon girişimlerine karşı sağlam bir duruş sergileme kararlılığımızı yineledik. Değerli katkıları ve görüşleriyle toplantımıza anlam katan tüm basın müşavirlerimize teşekkür ediyor, birlikte nice güçlü çalışmalara imza atmayı temenni ediyorum.

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