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İstanbul Barosu'ndan kritik karar

İstanbul Barosu'ndan kritik karar

Soruşturma başlatılan İstanbul Barosu ile ilgili yeni bir karar alındı. Baro Başkanı Kaboğlu, "Olağanüstü kurultay 23 Şubat'ta yapılacak." dedi.

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İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Olağanüstü Kurultay'a gideceklerini açıkladı. Kaboğlu, Kurultay'ın 23 Şubat'ta gerçekleşeceğini bildirdi.

İstanbul Barosu Merkez binasında basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, 23 Şubat'ta olağanüstü kurultaya gidileceğini duyurdu.

Kaboğlu, "Bu toplantı sıradan bir toplantı değil. Burada yüzlerce toplantı yaptım ama böyle bir toplantı ilk olarak gerçekleşiyor" dedi. 

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