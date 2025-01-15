Yunan'da Türkiye korkusu! 'Yeni Osmanlı olacaklar'

Eşzamanlı olarak 31 farklı savaş gemisinin inşa faaliyetlerini sürdüren Türkiye'deki gelişmeler Yunan medyasının radarına girdi. Türkiye'nin deniz gücünü inceleyen Yunan gazetesi Naftemporiki, Türkiye'nin "Yeni Osmanlı" olacağını söyledi.

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Türk savunma sanayiinin son dönemde yaşadığı büyük atılımı dünya yakından takip ediyor. Türkiye, eşzamanlı olarak 31 farklı savaş gemisinin inşa faaliyetlerini sürdürürken, Yunan medyası da Türkiye'nin denizcilik alanında yaşadığı gelişmeleri incelemeye aldı.

FRANSIZ GEMİSİNDEN BÜYÜK

Yunanistan'da yayın yapan Naftemporiki gazetesi, Türkiye'nin üretimi için startını verdiği MUGEM Milli Uçak Gemisi'ni haberleştirdi. Geçtiğimiz günlerde sac kesim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilen MUGEM'in özelliklerinden bahseden gazete, milli geminin Fransız "Charles de Gaulle"den çok daha büyük, Amerikan Nimitz sınıfı uçak gemilerine ise neredeyse eşit olacağını söyledi.

Yunan gazetesi, Fransa merkezli Naval News web sitesinin de MUGEM için "İnşaat aşamasındaki Türk uçak gemisi, kendisini hem bölgesel hem de küresel anlamda zorlu bir güç haline getiren teknik özellikleriyle öne çıkıyor" ifadelerini yazdığını söyledi.

"YENİ OSMANLI"

Naftemporiki, Türkiye'nin envanterindeki TCG Anadolu ile birlikte MUGEM'in de devreye alınmasıyla büyük bir deniz gücü oluşturacağını belirtirken, "Türkiye, 'Mavi Vatan' politikasıyla artık Doğu Akdeniz'de hakim bir deniz gücü olarak ortaya çıkmayı planlıyor ve yeni uçak gemisiyle karadaki uçaklarının menzili dışındaki alanları da bombalayabilecek." dedi.

Türkiye'nin Katar ve Somali'deki üsleriyle birlikte varlığını hali hazırda güçlendirdiğine dikkat çekerek Türkiye'nin 'Yeni Osmanlı' olacağı ve bu teknolojiyle dünyadaki elit ülkeler arasına gireceğini yazdı. Naftemporiki, "Yeni Osmanlı'nın Orta Doğu'da büyük bir güç olma arzusunun altını bir kez daha çiziyor. Ayrıca bir uçak gemisi, Türkiye'yi bu kadar karmaşık ve pahalı savaş gemilerini inşa edip işletebilen elit ülkeler arasına da sokacaktır." ifadelerini kullandı.