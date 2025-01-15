Opel, yeni Grandland'i Türkiye'de satışa sundu

Opel, SUV segmentinde amiral gemisi olarak nitelendirilen yeni Grandland modelini, İstanbul'da düzenlediği bir etkinlikle Türkiye'de satışa sundu.

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Yeni Opel Grandland, 1.2 litre 136 HP turbo benzinli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzımanla kombine edilen 48V hybrid versiyonun yanı sıra, 73 kWh batarya kapasitesiyle 504 kilometreye kadar menzil sunan 210 HP gücündeki tamamen elektrikli versiyonu ile Türkiye pazarına giriş yaptı.

Yeni model, hybrid teknolojisine sahip Edition ve GS donanım seviyelerinde, elektrikli versiyonda ise yalnızca GS donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Hybrid seçeneği 2 milyon 50 bin lira, elektrikli versiyonu ise 1 milyon 804 bin liradan başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

Aracın tasarımında ön bölümde aydınlatmalı "Şimşek Logosu" ve yeni 3D Vizör, arka kısımda ise aydınlatmalı "OPEL" yazısı dikkati çekiyor. Intelli-Lux HD LED Pixel farlar ve çevreci malzemelerle geliştirilen iç mekan tasarımı da yeni modelde öne çıkan özellikler arasında bulunuyor.

Elektrikli mobilitede yeni adımlar

Yeni Grandland, Stellantis'in elektrikli araçlar için geliştirdiği STLA Medium platformunda üretilen ilk Opel modeli olarak, elektrikli mobilite alanında önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Bu platform, düz batarya paketine olanak tanıyarak çeşitli avantajlar sağlıyor.

İç mekan tasarımında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen kumaşlar dikkati çekerken, yarı şeffaf Pixel Box saklama alanı da dahil olmak üzere 35 litreden fazla iç saklama kapasitesi sunuluyor. Aracın ergonomik AGR sertifikalı koltukları, Konfor Paketi ile opsiyonel olarak ya da GS donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor.

Önceki modellere kıyasla 173 mm ek uzunluk, 35 mm ek yükseklik ve 49 mm ek genişlik sunan yeni Grandland, 20 milimetre daha fazla arka diz mesafesiyle geniş bir iç mekan sağlıyor. Arka koltuklar dik pozisyondayken 550 litre, yatık pozisyondayken ise 1645 litre bagaj hacmi sunuluyor.

Edition donanım seviyesinde 10" dijital gösterge ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, ön ve arka park sensörleri, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 19" alaşımlı jantlar gibi özellikler yer alıyor. GS donanım seviyesinde ise 16" multimedya ekranı, Intelli-Lux HD LED Pixel farlar, ambiyans aydınlatması, Pixel Box ve kablosuz şarj özellikleri standart olarak sunuluyor.

Etkinlikte konuşan Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, Ocak itibarıyla satışa sunulan yeni nesil Grandland'in bu yıl SUV atağının ilk önemli adımı olduğunu belirtti.

Yantaç, "2025 yılında Opel olarak satacağımız her 3 binek otomobilden 2'sinin SUV olmasını hedefliyoruz, bu noktada yeni Grandland'in hem elektrikli hem hybrid versiyonlarıyla pazarda önemli bir başarı kazanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.