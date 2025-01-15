BIST 9.726
DOLAR 35,49
EURO 36,60
ALTIN 3.065,00
HABER /  POLİTİKA

Sırrı Süreyya Önder ikinci İmralı ziyaretine başvuru için tarih verdi

Sırrı Süreyya Önder ikinci İmralı ziyaretine başvuru için tarih verdi

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı'ya ikinci kez ziyaret taleplerine ilişkin, "Önümüzdeki hafta için, en kısa sürede başvuruda bulunacağız." açıklamasında bulundu.

Abone ol

İmralı Adası'na ziyaret taleplerine yönelik Adalet Bakanlığına yapacakları başvuruya ilişkin açıklamada bulunan Önder, "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız." ifadesini kullandı.

DEM Parti heyeti 28 Aralık'ta İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Öte yandan DEM Parti heyetinin, yaptığı çalışmalara ilişkin 17 Ocak'ta yazılı açıklama yapacağı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de evinde rahatsızlanan 23 günlük bebek öldü
Eskişehir'de evinde rahatsızlanan 23 günlük bebek öldü
Rahim ağzı kanseri farkındalık ayında Medipol’de erken teşhisin önemine dikkat çekildi
Rahim ağzı kanseri farkındalık ayında Medipol’de erken teşhisin önemine dikkat çekildi
İran'da polis eğitim uçağı düştü: 3 kişi hayatını kaybetti!
İran'da polis eğitim uçağı düştü: 3 kişi hayatını kaybetti!
İstanbul yolunda tipi: Ulaşım güçlükle sağlanıyor
İstanbul yolunda tipi: Ulaşım güçlükle sağlanıyor
Kanseri tedavisi gören Tanyeli'ye yasak geldi
Kanseri tedavisi gören Tanyeli'ye yasak geldi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den özel okul ücretleriyle ilgili velilere çağrı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den özel okul ücretleriyle ilgili velilere çağrı
Dervişoğlu'ndan DEM heyetine: Size ne verecekler de yolunuzdan döneceksiniz?
Dervişoğlu'ndan DEM heyetine: Size ne verecekler de yolunuzdan döneceksiniz?
İstanbul'da sahipsiz köpek ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi
İstanbul'da sahipsiz köpek ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirdi
Kütahya'da muhtarın feci ölümü: Girdiği binadan cesedi çıktı
Kütahya'da muhtarın feci ölümü: Girdiği binadan cesedi çıktı
Ziraat Bank Azerbaycan, Nahçıvan'da şube açtı
Ziraat Bank Azerbaycan, Nahçıvan'da şube açtı
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması! Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama
Kılıçlı yemin soruşturması: Teğmenler için karar günü yarın
Kılıçlı yemin soruşturması: Teğmenler için karar günü yarın