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Kanseri tedavisi gören Tanyeli'ye yasak geldi

Kanseri tedavisi gören Tanyeli'ye yasak geldi

Geçtiğimiz hafta, arkadaşlarının kendisi için düzenlediği sürpriz doğum günü partisine katılan Tanyeli'ye ziyaretçi yasağı geldi.

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Tanyeli "Günaydın, sabaha ezanının şifası, bereketi üstümüzde olsun. Ziyaretçi yasağım devam ediyor. Lütfen gelmeyin. Ailem dışında kimseyi almıyorlar. Ben de size mahcup oluyorum. Yasak kalkınca buradan bildireceğim. Sevgiler, hayırlı günler..." ifadelerini kullandı.

Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Birçok kez operasyon geçiren ünlü isim tedavi süreciyle ilgili sık sık paylaşım yapıyor.

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