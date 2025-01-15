Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e "kırmızı kart" yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Özgür Özel'in "kırmızı kart" göstermesine de tepki gösteren Erdoğan, "Kırmızı kart gösterecekmiş, ya sen o işlerden anlamazdın o iş bizim işimiz." diye konuştu. Enflasyonda düşüşün başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dezenflasyonla birlikte alım gücünün artacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde açıkladığı kırmızı kart sürpriziyle eleştirileri oklarını üstüne çeken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e cevap veren Erdoğan, "Biz de dumura uğradık. Bu dahiyane fikir için başta Özel olmak üzere CHP yönetimini tebrik ediyorum. CHP'nin siyaset üretme kabiliyetini böylece gördük" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

2025 yılının bu ilk toplantısında siz gönüldaşlarımızla olmaktan, büyük memnuniyet duyuyorum.

İKİ ÜZÜCÜ HABER ALDIK

Yeni yılda iki üzücü haber aldık; Türk halk ve arabesk müziğinin duayen ismi Ferdi Tayfur'un vefatı milletçe hepimizi derinden üzmüştür. Çok kıymetli bir söz ustasıydı. İkinci büyük kaybımız Amasya ve Ankara milletvekilimiz Ahmet İyimaya'ydı. Ülkemize uzun yıllar hizmet etmiş müstesna bir kişiydi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AİLESİ: AK PARTİ"

Türkiye'de faaliyet gösteren 168 parti arasında AK Partimiz, 11 milyon 135 bin 306 üye sayısıyla zirvedeki yerini koruyor. İkinci sıradaki muhalefet partisiyle arasındaki fark 9 buçuk milyondur. AK Parti toplam üye sayısı diğer partilerin toplamından fazladır. AK Parti olarak üye sayısı olarak Türkiye'nin en büyük ailesiyiz.

"KONGREMİZ 2028 İÇİN İŞARET FİŞEĞİ"

Milletin hedef, amaç ve kadim değerlerinden hiç kopmadık. Tüm vatandaşlarımıza kalbimizin kapılarını açtık. Biz siyasete yeni bir üslup ve bakış açısı kazandırdık. Bundan sonra da aynı samimiyet ve aşkla yolumuza devam edeceğiz. Kongre sürecimizi bunun en önemli zemini olarak görüyoruz. Kalan kongrelerimizi önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Bu haftaki il kongreleri ile sayı 63'e çıkacak. Büyük kongre 2028'e giden sürecin işaret fişeği olacaktır.

"İHRACATTA CUMHURİYET REKORU KIRDIK"

İhracatta 262 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Geçen yıla göre ihracatımız Yüzde 2.5 oranında artış gösterdi. Savunma sanayi ihracatımız tarihin en yüksek seviyesine çıktı. İnşallah turizmde de yüzümüzü güldüren tablo ile karşılaşacağız. İşsizlik oranımız son 16 aydır tek hanede seyrediyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadeleye verdiğimiz örneği her fırsatta vurguluyoruz. Düşüşün başladığını görüyoruz. Haziran'da girdiğimiz dezenflasyon devam ediyor. Enflasyon düştükçe alım gücü artacak, sıkıntılar bitecek. Enflasyonla mücadeleyi sadece talep yönlü politikalarla değil, gıda ve konut gibi alanlarda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz.

22 yılda nice zorluğun üstesinden geldik. Herkes yandık bittik derken biz bu kriz Türkiye'yi teğet geçecek dedik ve haklı çıktık. IMF borcunun ödenmesinden tek haneli enflasyona kadar imkansız görünen pek çok ekonomik başarıya imza attık. Türkiye, emin ve ehil kadroların yönetiminde güven içindedir. Türkiye, Cumhur İttifakı'nın mihmandarlığında menzile mutlaka varacaktır.

"KATLİAMLARA HIZ VERDİ"

Suriyeli kardeşlerimiz 13 yıl boyunca halkını bombalayan Baas rejiminden artık kurtulmuştur. Suriyeli kardeşlerimiz varil bombaları ile, misket bombaları ile halkın katleden Esed rejiminden sonunda kurtulmuştur. Esed bize reform yapacağını söyledi ama sözünü tutmadı. Katliamlarına hız verdi. Türkiye'nin sınırlarını korumak içiçn gelişmelere müdahil olması kaçınılmaz hale gelmişti.

ÖZGÜR ÖZEL'E "KIRMIZI KART" YANITI

Suriye meselesinde öyle ahlak dışı cümleler kurdular ki bugün konuşmaya yüzleri yok. Hataları ile yüzleşmek yerine öküz altında buzağı arıyorlar. Bizim abdestimizden şüphemiz yok kin namazımızdan şüphemiz olsun. Zoru görünce topu taca atacak karakterde değiliz. Hep dobra konuştuk, sözümüzü muhatabına mertçe söyledik. Bugün de hakikatin dili ile konuşacağız. Kırmızı kart gösterecekmiş, ya sen o işlerden anlamazdın o iş bizim işimiz. Suriye'de ilk gösteriler son derece barışçıl gösterilerdi. Bu gösterilerde Türkiye'nin hiçbir müdahalesi olmadı. Zaman zaman çıkıp bize Suriye'nin adresini gösterdi. Ya sen oranın adresini bilmezken biz zaten oralardaydık. Bunlara navigasyon vermek lazım, onunla Suriye'ye nereden gidiliyor bunu bilsinler.

Suriye'den ülkemize hareketlilik başladı. İnsanlar işkence, tecavüz gibi insanlık dışı muameleye maruz bırakıldı. Mazlumlara sahip çıkmak kaçınılmaz hale geldi. Bizi şaşırtan içeriden bazılarının Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyerek meselenin ciddiyetinden uzak şekilde bizi haksızca eleştirmesi oldu. ABD'nin orada ne işi var demediler, Avrupa'nın en işi var demediler. Bölücü terör örgütünün en işi var demediler. Sadece Türkiye'yi eleştiriler.

13 yıl boyunca ülkelerinin yanında, mağdurun mazlumun yanında yer almadılar. Kitlesel kıyımlar yapılırken seslerini çıkarmadılar. O cezaevlerini ekranlarda izledik. Bütün bunlar olurken seslerini çıkarmadılar. Bebekler katledilirken bunlar sustu. Barbarlığa yıllarca sessiz kaldılar. Çocuklar kırılırken bize saldırdıkları kadar Esed rejimine la etmediler. Açın yazılanlara bakın, meclis kürsüsünde konuşulanlara bakın. Ne zaman Suriye halkı zafer kazandı, bunların dilinin bağ çözüldü. Utanmak yerine sosyal medyadan sağa sola akıl veriyorlar. 13 yıldır durmadıkları endişeyi son 40 gündür duyuyorlar. Neymiş Suriye'de katliam varmış. Ne oldu da Suriye'ye dönük radarlarınızı açtınız, zalim dönüp gidince mi aydınlandınız, Baas yıkılınca mı aklınız başınız geldi, soruyorum size bebekler ölürken nerelerdeydiniz. İnsanlar öldürülürken sizler neredeydiniz.

13 yıl neden susup şimdi neden konuştuğunuzu biliyoruz. Türkiye'nin yanında değil kaşsında konumlandılar. Ülkemizin hasımlarının yanında konumlandılar. Dün de iyi niyetli değillerdi bugün de art niyetli davranıyorlar. Ne yaparsanız yapın Suriye devrimini üflemekle söndüremeyeceksiniz.

"TERÖRÜN KAFASINI EZERİZ"

Suriye'nin en kısa sürede toparlanmaları için işbirliği yapıyoruz. Siyasetçisi, yazarı, bürokratı, gazetecisiyle herkesin görevi Suriye'deki istikrar için yürütülen çalışmalara katkı sunmaktır. Biz batılıların baktığı zaviyeden bakamayız. Bir an önce kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak kardeşlik ve komşuluk vazifemizdir.

Suriye doğal kaynaklarını işgal eden YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacaktır. Kürt kardeşlerimizin tüm meselelerinin destekçisi, takipçisi ve onların güveninin teminatıyız. DEAŞ gibi proje ürünü bahanelere gelince ikna edici yanı kalmamıştır. Bu meseleyi çözecek en büyük güç Türkiye'dir. Herkes bölgeden elini çeksin, biz Suriyeli kardeşlerimiz ile DEAŞ'ın de YPG'nin de başını ezeriz. Biz bu kuvvete sahibiz.

"PUZZLE'I VAR, POKER VAR İSKAMBİLİ VAR"

Ülkemizdeki muhalefetin seviyesine son günlerde bir kez daha tanık olduk. Lafa gelince Sayın Özer Gazi Mustafa Kemal'in koltuğunda oturuyorum diyor ne ciddiye ne ağır başlılık var. Bu son çıkışlarını biz de beklemiyorduk, biz de bu orijinal fikir karşısında dumura uğradık. CHP'nin siyaset üretme kabiliyetini böylece gördük. Bu dahiyane fikir için başta Özel olmak üzere CHP yönetimini tebrik ediyorum. Kart oyununun CHP'nin karakterine daha uygun olduğu kanaatindeyim. Öncekiler kelebek ömürlü olmuştu ama bunu biraz daha devam ettirebilirler. Daha bunun puzzle'ı var, poker var iskambili var. Önlerinde kartlarla yapabilecekleri çok alternatif var.