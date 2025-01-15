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TÜİK: Ücretli çalışan sayısı 2024 Kasım ayında yüzde 2,9 arttı

TÜİK: Ücretli çalışan sayısı 2024 Kasım ayında yüzde 2,9 arttı

TÜİK’in açıkladığı 2024 Kasım verilerine göre, Türkiye'de ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,9 artarak 15 milyon 741 bin 665'e çıktı. Sanayi sektöründe azalma yaşanırken, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde önemli artışlar gözlendi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Kasım ayına ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni açıkladı. Verilere göre, 2024 yılı Kasım ayında Türkiye’de ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 2,9 artarak 15 milyon 741 bin 665 kişiye yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayında ücretli çalışan sayısı 15 milyon 301 bin 629 kişi olarak kaydedilmişti.

Alt sektörlere bakıldığında, sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 0,7 azaldı. Ancak inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 4,3 artış gözlemlendi.

Aylık verilere göre ise, 2024 Kasım ayında ücretli çalışan sayısı, bir önceki aya göre sanayi sektöründe değişiklik göstermedi, inşaat sektöründe yüzde 0,4, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,5 artış kaydedildi. Genel olarak sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı aylık bazda yüzde 0,3 oranında bir artış gösterdi.

Özetle, Türkiye genelinde 2024 Kasım ayında ücretli çalışan sayısı, yıllık bazda artış gösterirken, sektör bazında ise sanayi dışındaki inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde belirgin büyüme yaşandı.

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