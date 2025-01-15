Kahramanmaraş’ta 3.3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Tevekelli bölgesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntıda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Tevekelli bölgesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, yerin 6.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum ya da can ve mal kaybına ilişkin bilgi ulaşmadı. Yetkililer, bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini belirtti.