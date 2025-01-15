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Kahramanmaraş’ta 3.3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta 3.3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Tevekelli bölgesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntıda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Tevekelli bölgesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, yerin 6.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum ya da can ve mal kaybına ilişkin bilgi ulaşmadı. Yetkililer, bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

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