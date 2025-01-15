Kahramanmaraş’ta 3.3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Tevekelli bölgesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6.1 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntıda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.Abone ol
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Tevekelli bölgesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, yerin 6.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum ya da can ve mal kaybına ilişkin bilgi ulaşmadı. Yetkililer, bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini belirtti.