Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Haftalık çalışma saati düşüyor işte yeni sistemin detayları

Hükümet, üzerinde uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü "esnek çalışma" modelini uygulamaya sokmaya hazırlanıyor. Yeni modelde esnek çalışma "güvenceli" olacak ve çalışma saatleri mevcut saatlerden daha kısa olacak.

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Hükümet, "esnek çalışma" modelini uygulamaya sokmaya hazırlanıyor. Müjdeyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş verdi. Göktaş'ın ipucunu verdiği sistemin ayrıntılarına Sabah gazetesi ulaştı.

İş ve özel hayat dengesinin sağlanacağı yeni modelde çalışma saatlerinin kısaltılması amaçlanıyor. İş Kanunu'nda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile iş gücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak.

Hem sigorta hem de çalışmada süreklilik sağlanmasına ilişkin güvenceler oluşturulacak. Çalışanların mali hakları korunurken, esnek çalışma modeli nedeniyle gelirlerinin düşmemesi konusunda da tedbirler geliştirilecek.

Ayrı ayrı formüllerle mercek altına alındı

Hükümet kamuda esnek çalışma modelini ayrı ayrı formüllerle mercek altına aldı. Düzenlemede "Uzaktan çalışma modeli, kısmi çalışma modeli, değişken zamanlı çalışma modeli ve akademik eğitim amaçlı çalışma modeli" üzerinde duruluyor.

Bu modellerle kadınlar başta olmak üzere kişilerin daha fazla istihdam içinde kalmaları ve özel yaşamlarına da vakit ayırmalarının sağlanması hedefleniyor. Esnek çalışmada iş dünyasının ihtiyaçları da dikkate alınarak uygulamaya geçilecek.

Özellikle imalat sektöründe şirketlerin yarım gün ve tam gün çalıştırma ihtiyaçları olabileceği göz önünde bulundurulacak. Esnek çalışma modelinde, gün ve saat kısaltma üzerinde duruluyor. Saat kısaltma uygulaması daha ağır basıyor.

45 saat olan haftalık çalışma süresi...

45 saat olan haftalık çalışma süresinin ilk etapta 40 saate düşürülebileceği ifade ediliyor. Esnek çalışma modelinin her meslek grubunu kapsamayacak. Çalışmalarda dünya örnekleri de masaya yatırıldı.

Esnek çalışmada iş dünyasının ihtiyaçları da dikkate alınarak uygulamaya geçilecek. Özellikle imalat sektöründe şirketlerin yarım ve tam gün çalıştırma ihtiyaçları göz önünde bulundurulacak.