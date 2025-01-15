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Kayseri'de organize suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

Kayseri'de organize suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de organize suç örgütüne yönelik "Hücre-6" operasyonunda 19 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu elebaşılığını E.Ç'nin yaptığı organize suç örgütüne operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 15 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu ile çok sayıda çek, senet ve dijital materyalin ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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