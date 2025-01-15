Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye'ye geliyor

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve üst düzey heyeti, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında, Türk yetkililerle bölgesel ve ikili konuların ele alınacağı bir toplantı düzenlenmesi planlanıyor.Abone ol
Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, yarın (15 Ocak) Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı, Şeybani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Şeybani'nin, beraberindeki "üst düzeyli heyetle" yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, "Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız (Hakan Fidan), Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.