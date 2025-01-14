BIST 9.716
DOLAR 35,47
EURO 36,59
ALTIN 3.048,35
HABER /  GÜNCEL

Uşak'ta devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ta devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda devrilen traktördeki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Yenice köyü yakınlarında İ.D. yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü İ.D. ile M.G. yaralandı, 7 yaşındaki Melih G. ile Mükerrem D. traktörün altında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Melih G. ve Mükerrem D. sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Melih G. ve Mükerrem D, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Davut Gül duyurdu: 63 işletmenin ruhsatları iptal edildi
Davut Gül duyurdu: 63 işletmenin ruhsatları iptal edildi
Mali hükümeti, Kanadalı şirketin çıkardığı altına el koydu
Mali hükümeti, Kanadalı şirketin çıkardığı altına el koydu
İngiltere'de "dijital pound" kararı 2027'ye ertelendi
İngiltere'de "dijital pound" kararı 2027'ye ertelendi
Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Blinken'a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
Blinken'a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
TFF haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
TFF haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
Erdoğan, PKK'nın İkiyaka katliamında hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü
Erdoğan, PKK'nın İkiyaka katliamında hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü
WhatsApp'a yeni yapay zeka aracı geliyor
WhatsApp'a yeni yapay zeka aracı geliyor
İstanbul'da sahte içki kabusunda ölü sayısı 11'e yükseldi
İstanbul'da sahte içki kabusunda ölü sayısı 11'e yükseldi
Sudan'ın başkentinde bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var
Sudan'ın başkentinde bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var
Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu
Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu
California'daki yangın mağdurlarına bir defaya mahsus 770 dolar ödeme yapılacak
California'daki yangın mağdurlarına bir defaya mahsus 770 dolar ödeme yapılacak