BIST 9.716
DOLAR 35,48
EURO 36,52
ALTIN 3.044,51
HABER /  DÜNYA

Sudan'ın başkentinde bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Sudan'ın başkentinde bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Sudan’ın başkenti Hartum’un Umdurman bölgesinde düzenlenen top atışında 120 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Aktivist gruplar, tıbbi malzeme sıkıntısına dikkat çekerken saldırının sorumluları henüz belirlenemedi. Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana süren çatışmalar milyonlarca kişiyi yerinden etti ve insani krizi derinleştirdi.

Abone ol

Sudan'ın başkenti Hartum'un batısındaki Umdurman bölgesinde düzenlenen "rastgele top atışında" 120 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Aktivistlerden oluşan Umbedda Acil Odasından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Umdurman'daki Darüsselam Mahallesi'nin bombardımana tutulduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre 120 sivilin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, ilk yardım ilaçları ile ilgili tıbbi malzeme temininde sıkıntının ciddi boyutlarda olduğu da kaydedildi.

Top atışlarının kimler tarafından yapıldığına dair bilgi paylaşılmadı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu
Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu
California'daki yangın mağdurlarına bir defaya mahsus 770 dolar ödeme yapılacak
California'daki yangın mağdurlarına bir defaya mahsus 770 dolar ödeme yapılacak
CHP kırmızı kart gösterdi, Sırrı Süreyya Önder gülmemek için çok zorlandı
CHP kırmızı kart gösterdi, Sırrı Süreyya Önder gülmemek için çok zorlandı
Semih Yalçın’dan Özgür Özel’e: Çirkef siyaset partinizin sonu olacak
Semih Yalçın’dan Özgür Özel’e: Çirkef siyaset partinizin sonu olacak
İstanbul Baro Başkanı ve üyelerine dava açıldı
İstanbul Baro Başkanı ve üyelerine dava açıldı
Yunan medyası Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrası alarma geçti
Yunan medyası Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrası alarma geçti
Bahçeli'den Türkiye mesajı: Ne Mutlu Türküm Diyene çağrısından ayrılmayacağız
Bahçeli'den Türkiye mesajı: Ne Mutlu Türküm Diyene çağrısından ayrılmayacağız
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Özgür Özel'e olay sözler: Zavallı Özgür...
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Özgür Özel'e olay sözler: Zavallı Özgür...
3 bin 850 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi
3 bin 850 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi
Şanlıurfa'da iki araç feci şekilde çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı
Şanlıurfa'da iki araç feci şekilde çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı
4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe atmış! Kan donduran itiraf
4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe atmış! Kan donduran itiraf
Almanya: Suriye, PKK'nın Türkiye'ye saldırılarında faaliyet alanı haline gelmemeli
Almanya: Suriye, PKK'nın Türkiye'ye saldırılarında faaliyet alanı haline gelmemeli