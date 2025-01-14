CHP kırmızı kart gösterdi, Sırrı Süreyya Önder gülmemek için çok zorlandı

CHP Grubu, TBMM'de ayağa kalkıp kırmızı kart gösterdi. O anlarda da, Sırrı Süreyya Önder'in gülmemek için kendini tuttuğu görüldü.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de geçtiğimiz günlerde yaptığı açılış töreninde, kırmızı kart gösterme çağrısında bulunmuş, "Kırmızı kartı elinizden, cebinizden eksik etmeyin. Canı sıkılan, yolda bunalan kartı çıkarın. Bu kartı cebinizden, gönlünüzden eksik etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine bugün CHP TBMM Grubu da konuşma sırasında, Meclis'te kırmızı kart gösterdi.

"AYAĞI KALKIYOR VE KART GÖSTERİYORUZ"

TBMM Genel Kurulu’nda Grup Başkanvekili Murat Emir, yaptığı açıklamada, “Ayağa kalkıyor ve kırmızı kart gösteriyoruz. Hakkı yenen herkes için kırmızı kart gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER, GÜLMEMEK İÇİN ZOR DURDU

Bu anlarda ise oturumu yöneten Sırrı Süreyya Önder'in gülmemek için, kendisini zor tuttuğu görüldü.

CHP'li vekillerin ayağı kalkıp kırmızı kart gösterdiği anlarda kameralara yansıyan Önder, gülmemek için kafasını çevirdi.