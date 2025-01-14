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4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe atmış! Kan donduran itiraf

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe atmış! Kan donduran itiraf

 Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne tutuklandı.

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İlçede yaşayan M.S. (34), 11 Ocak'ta eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirdi.

Emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti.

Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet ekipleri, kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı.

Ceset bulunamayınca aramaya son verildi.

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