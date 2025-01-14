Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi! Hastalığı ne? Menajerinden açıklama

Usta oyuncu Filiz Akın'ın sağlık durumu ile ilgili menajeri sosyal medyadan açıklama yaptı. Silan, "Bodrum'da tedavi gören Filiz Akın, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak'ta İstanbul'a nakledildi" ifadelerini kullandı.

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Yeşilçam'ın 'dört yapraklı yoncası'ndan biri olan Filiz Akın uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyor.

Sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olan Akın, geçen ekim ayında Bodrum'da hastane odasından paylaştığı kare (alttaki) ile sevenlerini korkutmuştu.

81 yaşındaki oyuncu hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu olup evine dönmüştü.

Filiz Akın'ın menajerinden açıklama

Filiz Akın'ın son durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Menajer Bircan Silan şu ifadeleri kullandı: "Uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele eden Türk sinemasının efsane oyuncusu Filiz Akın'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyordu. Sanatçı, 13 Ocak Pazartesi gecesi ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi."

"1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum'da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak'ta İstanbul’a nakledildi. Filiz Akın'ın tedavisine İstanbul’da devam ediliyor."