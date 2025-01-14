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Rize'de markette kan aktı! Bir kadın tartıştığı çalışanı silahla vurup kaçtı

Rize'de markette kan aktı! Bir kadın tartıştığı çalışanı silahla vurup kaçtı

Rize'de market çalışanı tartışma yaşadığı bir kadın tarafından silahla vuruldu. Yaralanan market çalışanı hastanede tedavi altına alındı. Kaçan kadın ise polis tarafından evinde yakalandı.

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Merkeze bağlı Bozukkale Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki markete gelen M.B. ile çalışanlardan A.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, tabancayla ateş ettiği A.C'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan kadın, aynı mahalledeki evinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

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