BIST 9.714
DOLAR 35,49
EURO 36,41
ALTIN 3.047,27
HABER /  SPOR

Schalke 04, Alman kaleci Loris Karius'u kadrosuna kattı

Schalke 04, Alman kaleci Loris Karius'u kadrosuna kattı

Almanya 2. Futbol Ligi ekibi Schalke 04, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Alman file bekçisi Loris Karius'u transfer etti.

Abone ol

Schalke 04 Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Karius ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Karius, kariyerinde Mainz 05, Liverpool, Beşiktaş, Union Berlin ve son olarak Newcastle United'da görev yaptı.

Newcastle United'ın üçüncü kaleci tercihi olan 31 yaşındaki Karius, 2 yıl boyunca sadece 2 kez forma şansı bulabildiği takımından geçen sezon sonunda ayrılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü hakkında yakalama kararı
Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü hakkında yakalama kararı
Rize'de markette kan aktı! Bir kadın tartıştığı çalışanı silahla vurup kaçtı
Rize'de markette kan aktı! Bir kadın tartıştığı çalışanı silahla vurup kaçtı
Macron Afrikalı liderleri nankörlükle suçladı tepkiler peş peşe geldi
Macron Afrikalı liderleri nankörlükle suçladı tepkiler peş peşe geldi
Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi! Hastalığı ne? Menajerinden açıklama
Filiz Akın ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi! Hastalığı ne? Menajerinden açıklama
Atakaş Hatayspor yeni teknik direktörünü açıkladı
Atakaş Hatayspor yeni teknik direktörünü açıkladı
İstanbul Valisi Gül'den Edip Akbayram'a hastanede ziyaret
İstanbul Valisi Gül'den Edip Akbayram'a hastanede ziyaret
Hamas'tan Gazze'de beklenen ateşkesle ilgili açıklama
Hamas'tan Gazze'de beklenen ateşkesle ilgili açıklama
E-YDS başvuruları başladı
E-YDS başvuruları başladı
Rusya'dan Google'a 8 milyar ruble ceza
Rusya'dan Google'a 8 milyar ruble ceza
Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu
Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu
İki gencin feci ölümü! İzmir'de yaşandı
İki gencin feci ölümü! İzmir'de yaşandı