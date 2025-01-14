BIST 9.768
DOLAR 35,49
EURO 36,40
ALTIN 3.045,97
HABER /  DÜNYA

Hamas'tan Gazze'de beklenen ateşkesle ilgili açıklama

Hamas'tan Gazze'de beklenen ateşkesle ilgili açıklama

Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına varıldığını duyurdu. Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler, Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütülüyor.

Abone ol

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes ve esir takası anlaşması son aşamalarına ulaştı." ifadesine yer verildi.

Anlaşma tamamlanana kadar Filistinli grupların liderleriyle görüşmeye devam edilmesi gerektiği dile getirilen açıklamada, Doha'daki müzakerelerde kaydedilen ilerleme hakkında Filistinli grupların liderlerin tutumlarına ilişkin kendileriyle "bir dizi görüşme ve istişare" gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, Filistinli liderler, bir sonraki aşama için gerekli ulusal hazırlıkların yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Liderler, bu müzakere turunun "açık ve kapsamlı bir anlaşma" ile sonuçlanacağı yönündeki umutlarını ifade etti.

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler, esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşmanın şekillendirilmesi için yoğun şekilde devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üst düzey İsrail müzakere heyetini Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmelerinin yürütüldüğü Katar'a gönderme kararı almış, aralarında Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın da bulunduğu heyet Doha'ya gitmişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ı üzerinde anlaşmaya varıldığı öne sürülmüştü.

İsmini vermek istemeyen Filistinli kaynaklar da ateşkes ve esir takası anlaşmasının neredeyse hazır olduğunu belirtmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
E-YDS başvuruları başladı
E-YDS başvuruları başladı
Rusya'dan Google'a 8 milyar ruble ceza
Rusya'dan Google'a 8 milyar ruble ceza
Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu
Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu
İki gencin feci ölümü! İzmir'de yaşandı
İki gencin feci ölümü! İzmir'de yaşandı
THY, İstanbul-Bingazi seferlerine 10 yıl aradan sonra yeniden başladı
THY, İstanbul-Bingazi seferlerine 10 yıl aradan sonra yeniden başladı
Bağcılar'da eve taşlı saldırıda 12 yaşındaki kız çocuğu öldürüldü yakalanan zanlının ifadesi ortaya çıktı
Bağcılar'da eve taşlı saldırıda 12 yaşındaki kız çocuğu öldürüldü yakalanan zanlının ifadesi ortaya çıktı
Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi! Son durumu nasıl?
Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi! Son durumu nasıl?
Kuveyt Türk'e International Finance Awards'tan çifte ödül
Kuveyt Türk'e International Finance Awards'tan çifte ödül
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı mülk kavgası
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı mülk kavgası
Emre Belözoğlu geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
Emre Belözoğlu geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva hayatını kaybetti
Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva hayatını kaybetti