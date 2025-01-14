Bağcılar'da bir kişi eve taşla saldırdı 12 yaşındaki kız çocuğu öldü kardeşi yaralandı

İstanbul Bağcılar'da evlerine giren kimliği belirsiz kişinin saldırdığı öne sürülen 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 5 yaşındaki kardeşi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'taki bir evde yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede, evde yalnız oldukları öğrenilen 12 yaşındaki Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiği, 5 yaşındaki kardeşi A.S'nin başı ve gözünden yaralandığı belirlendi.

Yaralı A.S. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.S'nin cenazesi incelemenin ardından özel bir hastanenin morguna gönderildi.

Olayın ardından fenalaşan anne G.S'nin, polis ekiplerine, evlerine kimliği belirsiz bir kişinin girerek çocuklarına taşla saldırdığını söylediği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışması sürüyor.