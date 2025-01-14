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İki gencin feci ölümü! İzmir'de yaşandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İki gencin feci ölümü! İzmir'de yaşandı

İzmir'in Urla ilçesinde ağaca çarpan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti, 1 genç yaralandı.

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Sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 CIM 058 plakalı motosiklet, kaldırımdaki ağaca çarptı.

Kazada motosikletteki Velican Ecevit (19), Anıl Balıkçı (20) ve Miraç A. (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ecevit ve Balıçkı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralı Miraç A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

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