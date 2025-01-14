Bakan Mahinur Göktaş: Esnek çalışma modeli geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında Aile Yılı'nda yapılacak yeni çalışmalara ilişkin bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile Yılı kapsamında ilan ettiği müjdeleri Nüfus Politikaları Kurulunda karara bağladıklarını ifade eden Göktaş, bu kararlardan birinin, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlere yapılacak faizsiz kredi desteğinin 81 ile yaygınlaştırılması olduğunu söyledi.

"e-Devlet üzerinden de başvurabiliyorlar"

Göktaş, bu çalışmayı ilk olarak 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen 5 ilde başlattıklarını hatırlatarak, "Başvuru süreci Cumhurbaşkanımızın 81 ilde yaygınlaştırılması ilanıyla beraber başladı. e-Devlet üzerinden de başvurabiliyorlar. Sadece 4 saat içerisinde 4 bin 311 sayısına ulaşmıştık." diye konuştu.

"İlk doğumda 5 bin liralık tek seferlik bir nakdi yardım vereceğiz"

2015'te ilk doğan çocuk için 300 lira, ikinci çocuğa 400 lira, üçüncü çocuk için ise 600 lira tek seferlik doğum yardımı desteği verildiğini anımsatan Göktaş, bu kapsamda doğurganlığı teşvik etmek amacıyla yardımlara yönelik yeni çalışma yaptıklarını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"1 Ocak 2025 itibarıyla ilk doğumda 5 bin liralık tek seferlik bir nakdi yardım vereceğiz. 1 Ocak 2025 Aile Yılı kapsamında başlattığımız bir destek programı. İkinci çocuk için 1500 liralık düzenli bir yardıma geçiyoruz. Her ay annenin hesabına yatırılacak bir destek. Üçüncü çocuk itibarıyla ise 5 bin liralık bir destek. Bu da aylık ve annenin hesabına yatırılacak bir destek. 3 ve sonrası için de 5'er bin lira olarak bu destek devam edecek. Yardımlarda herhangi kriter gözetmeksizin verdiğimizi vurgulamak istiyorum. Sadece başvuru yapmaları gerekiyor. Çocuk yardımlarımızın, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar da süreceğini özellikle vurgulamak istiyorum."

"Bakanlığımızın halihazırdaki mevcut kreşlerini tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız"

Göktaş, yaptıkları araştırmalarda ev hanımlarının doğurganlık hızının 1,72 ve çalışan kadınlarda doğurganlık hızının da 1,38 olarak tespit edildiğini belirtti.

Kadınlar için esnek çalışma modellerini gündeme getirdiklerini anlatan Göktaş, "Cumhurbaşkanımız da dün ifade etti. Bu konuda çalışmalarımız var. Önümüzdeki dönemde bununla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız." bilgisini verdi.

Bakan Göktaş, kreş yardımının da bu süreçte çok önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu konuda da gerçekten önemli adımlar atıyoruz. Bakanlığımızın halihazırda mevcut kreşleri vardı, bunu tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. 'Komşu anne' sistemi gibi farklı bakım modellerini de hayata geçiriyoruz. Amacımız, hem anneleri hem babaları evlilik süreçlerinde anne baba olduklarında desteklemek ve iş ile yaşam döngüsü arasında bir tercih yapmak zorunda bırakmadan onlara her türlü desteği sağlamak. Küresel ölçekte kullanılan esnek çalışma modellerini hayata geçirmek çok kıymetli."

Aile Yılı kapsamında valilikler ve bakanlıklarla aileyi güçlendirmeye yönelik birçok projeyi hayata geçireceklerini vurgulayan Göktaş, Uluslararası Aile Zirvesi, Aile Film Festivali gibi birçok etkinliğin düzenleneceğini aktardı.