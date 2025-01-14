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Akaryakıta çifte zam yolda! Depoları doldurun

Akaryakıta çifte zam yolda! Depoları doldurun

 Akaryakıta çifte zam daha geliyor. Benzin ve motorine gelecek zamlar 16 Ocak Perşembe gününden itibaren geçerli olacak. 

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 7 Ocak tarihinde benzine 1 lira 27 kuruş, 8 Ocak tarihinde ise motorine 98 kuruş zam gelmişti. Şimdi de akaryakıta çifte zam geliyor. 

Türkiye gazetesinin haberine göre 16 Ocak Perşembe gününden itibaren benzinin litresine 1 lira 56 kuruş, motorinin litresine ise 2 lira 34 kuruş zam bekleniyor.

Fiyat değişikliğinin ardından benzin ve motorinin fiyatı 50 lira seviyesine dayanacak. 

Benzinin litresi kaç lira? 

İstanbul (Avrupa): 45.31 TL
İstanbul (Anadolu): 45.16 TL

Motorinin litresi kaç lira? 

İstanbul (Avrupa): 45.77 TL
İstanbul (Anadolu): 45.66 TL

Oto gazın litresi kaç lira?

İstanbul (Avrupa): 26.17 TL
İstanbul (Anadolu): 25.61 TL

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