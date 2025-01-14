'Zaman çok daraldı' demişti! Yusuf Güney bu sefer de kıyamet tarihi verdi!

Astral seyahatten maymun çiçeğine her konuda yorumda bulunan Yusuf Güney'in 2025 kehanetleri gündemdeydi. Yusuf Güney'in şimdi de kıyamet tarihi verdiği iddia edildi. Sosyal medyada o söz paylaşıma girdi.

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Yıllardır astral seyahat açıklamalarıyla gündeme gelen Yusuf Güney, 2025 kehanetlerini açıklamıştı.

"Dünyalar arasında savaş. Şu an Amerika'da neden bu kadar UFO olayları patladı? Uzaylı diye bir şey yok bu arada. Hepsi burada yaşıyor. Yeraltında yaşayanlar var" diyerek ağızları açık bırakan Yusuf Güney yine sosyal medyada gündem oldu.

Yusuf Güney'in söylediği iddia edilen "2030’a doğru kıyamet geliyor" sözleri sosyal medyada paylaşıldı. Kimi bununla dalga geçti kimi ise Güney'e tepki gösterdi.

'Zaman çok daraldı' diyerek 2025 kehanetlerini bir bir sıraladı!

Yusuf Güney son olarak 'Zaman çok daraldı artık kıyametin sonuna geliyoruz' açıklamasıyla da gündeme bomba gibi düştü.