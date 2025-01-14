BUDO'da hava koşulları engeli: Seferler iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) Mudanya-İstanbul ve İstanbul-Mudanya hattındaki bazı seferleri ile Armutlu bağlantılı seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptaller, BUDO'nun internet sitesinden duyuruldu.Abone ol
BUDO'nun internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.