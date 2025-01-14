BIST 9.733
DOLAR 35,49
EURO 36,43
ALTIN 3.039,19
HABER /  GÜNCEL

BUDO'da hava koşulları engeli: Seferler iptal edildi

BUDO'da hava koşulları engeli: Seferler iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) Mudanya-İstanbul ve İstanbul-Mudanya hattındaki bazı seferleri ile Armutlu bağlantılı seferler, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptaller, BUDO'nun internet sitesinden duyuruldu.

Abone ol

BUDO'nun internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rauf Denktaş'ı ölüm yıl dönümünde andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rauf Denktaş'ı ölüm yıl dönümünde andı
Joe Biden'dan Gazze'de ateşkes açıklaması
Joe Biden'dan Gazze'de ateşkes açıklaması
Mark Rutte: Türkiye sayesinde Avrupa, mülteci krizini çözdü
Mark Rutte: Türkiye sayesinde Avrupa, mülteci krizini çözdü
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş paylaşım
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş paylaşım
Ankara'da AVM'nin tavan arasından düşen işçi hayatını kaybetti
Ankara'da AVM'nin tavan arasından düşen işçi hayatını kaybetti
Göztepe, Kasımpaşa'ya gol yağdırdı!
Göztepe, Kasımpaşa'ya gol yağdırdı!
Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak
Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak
Nefes kesen maç Fenerbahçe'nin!
Nefes kesen maç Fenerbahçe'nin!
Fenerbahçe Konya'da tarihinin en erken golünü yedi
Fenerbahçe Konya'da tarihinin en erken golünü yedi
Myanmar'da heyelan: En az 12 ölü
Myanmar'da heyelan: En az 12 ölü
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
Narin Güran davasına ilişkin şok iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi
Narin Güran davasına ilişkin şok iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi