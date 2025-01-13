BIST 9.733
DOLAR 35,49
EURO 36,27
ALTIN 3.033,78
HABER /  SPOR

Göztepe, Kasımpaşa'ya gol yağdırdı!

Göztepe, Kasımpaşa'ya gol yağdırdı!

Göztepe, Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa’yı 5-0 mağlup ederek 31 puanla 4. sıraya yükseldi. Kasımpaşa, 71. dakikada kırmızı kart gören Nicholas Opoku’nun da etkisiyle 21 puanda kalarak 12. sıraya geriledi. Göztepe, 20. haftada Antalyaspor’u ağırlayacak.

Abone ol

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etti.

Göztepe'ye galibiyeti getiren goller, 7. dakikada David Tijanic, 52. dakikada Juan Santos da Silva, 78. dakikada Romulo, 86. dakikada Victor Hugo ve 90+3. dakikada İsmail Köybaşı'ndan geldi. Kasımpaşa'da Nicholas Opoku 71. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Göztepe, Süper Lig'de 31 puanla 4. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 21 puanda kaldı ve 12. sıraya geriledi.

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe sahasında Antalyaspor'u konuk edecek, Kasımpaşa ise Konyaspor deplasmanına konuk olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak
Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alacak
Nefes kesen maç Fenerbahçe'nin!
Nefes kesen maç Fenerbahçe'nin!
Fenerbahçe Konya'da tarihinin en erken golünü yedi
Fenerbahçe Konya'da tarihinin en erken golünü yedi
Myanmar'da heyelan: En az 12 ölü
Myanmar'da heyelan: En az 12 ölü
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
Narin Güran davasına ilişkin şok iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi
Narin Güran davasına ilişkin şok iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi
SGK, ABB'nin iddialarına ilişkin açıklama yaptı
SGK, ABB'nin iddialarına ilişkin açıklama yaptı
MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas yetkilileriyle görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas yetkilileriyle görüştü
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 6 tutuklama
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 6 tutuklama
827'nci Bal Ormanı Sinop'ta kuruldu
827'nci Bal Ormanı Sinop'ta kuruldu
Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın
Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın
Kabine üyelerinden, "Aile Yılı" paylaşımı
Kabine üyelerinden, "Aile Yılı" paylaşımı