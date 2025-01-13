Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak gökyüzünü dumanla kapladı. Balçık arazi nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı yangın, 250'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan bölgeyi tehdit ediyor.

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Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.

Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, jandarma, itfaiye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Yangına müdahale eden ekipler, arazinin balçık olması nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşmakta zorluk çekti. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplandı.

Kuşların göç yolu güzergahında bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlıyor.