Nedim Şener'den Lütfü Türkkan için olay sözler: Onun yerine ben utandım

Gazeteci Nedim Şener, İYİ Parti’li Lütfü Türkkan’ın kendisine hakaret davası açtığını ve bu süreçte yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. Şener, şehit yakınına küfür eden Türkkan’ın açtığı davada ceza almadığını ancak durumu utanç verici bulduğunu ifade ederek, Türkkan’ın ayrıca 20 bin TL’lik tazminat davası açtığını belirtti.

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Gazeteci Nedim Şener, 2023 yılında Lütfü Türkkan için sosyal medya hesabından çok sert bir paylaşımda bulunmuştu. Şener paylaşımında "Sen şehit yakınına ‘senin bacını s….rim’ diyecek kadar düşmüş bir tipsin Lütfü Türkkan, o yüzden senden her adilik beklenir Lütfü oğlan. CHP’li Şafak Pavey’in Rakel Dink ile beni davet ettiği ödül töreni için böyle adice twit attığına göre bakalım Meral Akşener’e ne diyeceksin ahlaksız lütfü oğlan” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler sonrası Lütfü Türkkan, Nedim Şener'e hakaret davası açmıştı. Nedim Şener, söz konusu dava ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

Şener, ilgili paylaşımını yeniden alıntılayarak "Bugün, şehit yakınına “senin bacını s….rim” diye hakaret eden @iyiparti ‘li @LutfuTurkkan ‘a attığım bir twit nedeniyle bana açtığı hakaret davası vardı. Şehit yakınına küfür eden o yargılanan ben. Evet ceza almadım ama savunma yaparken onun yerine ben utandım. Ceza davasından tutturamam diye ayrıca 20.000 TL’lik tazminat davası açtı. Bakalım ondan ne çıkacak" ifadelerine yer verdi.