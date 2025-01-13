BIST 9.783
DOLAR 35,50
EURO 36,26
ALTIN 3.046,13
HABER /  DÜNYA

Japonya'nın güneybatısında 6,9 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneybatısında 6,9 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Miyazaki açıklarında yerel saatle 21.19'da meydana gelen 6,9 büyüklüğünde deprem, 30 kilometre derinlikte kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu.

Devlet televizyonu NHK, depremin ardından Miyazaki ve Koçi eyaleti kıyılarına yönelik "dev dalga" uyarısı yapıldığını aktardı.

Resmi Kyodo ajansına göre, sarsıntı Miyazaki'nin yer aldığı güneydeki Kyuşu bölgesi genelindeki eyaletlerde hissedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
2024 en sıcak yıl oldu! Türkiye geneli ve 3 büyük ilde yağış azaldı
2024 en sıcak yıl oldu! Türkiye geneli ve 3 büyük ilde yağış azaldı
FIFA'dan Atakaş Hatayspor'a 2 dönem transfer yasağı!
FIFA'dan Atakaş Hatayspor'a 2 dönem transfer yasağı!
Porsche satışları yüzde 3 düştü
Porsche satışları yüzde 3 düştü
Dolar endeksi Kasım 2022’den bu yana ilk defa 110’u geçti
Dolar endeksi Kasım 2022’den bu yana ilk defa 110’u geçti
AKOM saat verdi uyardı: İzlanda kışı geldi
AKOM saat verdi uyardı: İzlanda kışı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri verdi ilk evliliğe faizsiz kredi 81 ilde doğum yardımı parası arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri verdi ilk evliliğe faizsiz kredi 81 ilde doğum yardımı parası arttı
Bakan Murat Kurum, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı kabul etti
Bakan Murat Kurum, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı kabul etti
Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde yaklaşık 49,3 milyar lira borçlandı
Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde yaklaşık 49,3 milyar lira borçlandı
Sosyal medyada Atatürk'ün annesi ve dini değerlere hakaret eden kişi yakalandı
Sosyal medyada Atatürk'ün annesi ve dini değerlere hakaret eden kişi yakalandı
DEAŞ'a yönelik "Gürz-38" operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
DEAŞ'a yönelik "Gürz-38" operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
YHT’lere ara tatil için 'ek sefer' kararı
YHT’lere ara tatil için 'ek sefer' kararı
Nokia, akıllı telefon pazarından resmen çekildi
Nokia, akıllı telefon pazarından resmen çekildi